A Bracchio tornano musica, arte e sapori

Torna, nell'affascinante borgo affacciato sul lago di Mergozzo, "Braccio, musica e sapori nel borgo": sabato 15 giugno dalle 17.30 alle 20.30 sarà possibile immergersi in un viaggio nel tempo per scoprire, tra le viuzze di un piccolo borgo, musiche tradizionali, pittura, danze popolari, l'arte della magia e soddisfare il palato con le degustazioni gastronomiche delle eccellenze piemontesi.

Saranno presenti gli artisti Antonio Stella ed Ezio Piana, parteciperà il Corpo Musicale di Bracchio e interverranno I Lavertis, i Voja da Bala e Alessandro Beltrami. E poi ancora, i dischi di Ornavasso, Richard Birds, Sara ed Wenzo, la Dirtu Dixie jazz band, Zebo, la Zero Emission Baroque Orchestra. La manifestazione è ad ingresso libero e sarà attivo un servizio navetta al costo di 2 euro andata e ritorno (bambini e ragazzi gratis fino a 16 anni). L'unico parcheggio consigliato è quella della zona zona Scuole elementari in via Pallanza. Partenza delle navette sarà dai parcheggi vicino al Ristorante La Quartina e l'ultima corsa di ritorno sarà alle 24.