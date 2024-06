La mostra di Carlo Bossone arriva a Domodossola

Dopo lo straordinario successo della mostra retrospettiva tenutasi alla Fabbrica di Villadossola che ha visto più di 500 visitatori , e dopo la toccante cerimonia di consegna del quadro “bossoniano” all’ Istituto Comprensivo Attilio Bagnolini di Villadossola ,realizzato a più mani tra allievi e seguaci della scuola di Carlo Bossone, le attività e le iniziative riferite al 120esimo anniversario di Carlo Bossone continuano.

Oggi, venerdì 14 Giugno alle ore 17,30 , presso l’Atelier Carlo Bossone a Domodossola Corso Moneta 38 bis prenderà il via la mostra “D……come Domodossola“, in concomitanza con le celebrazioni patronali in onore dei SS Gervasio e Protasio. Saranno esposte opere riguardanti scorci di Domodossola e delle sue frazioni, in una selezione tra i più prestigiosi artisti non più in vita quali Carlo Bossone ,Giovanni Bossone, Mario Gachet, Peppino Stefanoni, Rino Stringara, Renato Oliva, Mario Mangiarini, cui si affiancheranno opere dei contemporanei Roberto Antonello, Sergio Barone, Tiziana Bossone, Walter Bossone, Massimo Cerutti, Franca Comandini, Pierluigi Ferrari, Piergiorgio Novellini, Moreno Ruggeri.

Vuole essere un omaggio alla Città di Domodossola che tanto ha dato alla figura di Carlo Bossone. E’ fuori dubbio che Carlo Bossone è stato il pittore che, più di ogni altro ha avuto un apprezzamento dalla maggioranza delle famiglie domesi, e ne sono testimonianza le centinaia di opere che sono custodite nelle abitazioni in città.

Anche in questa mostra si potranno così assaporare le vedute di tanti grandi artisti, e, grazie anche alla collaborazione del gruppo “La Cinefoto” verranno esposte alcune fotografie che riprendono oggi, quello che Carlo Bossone ed i suoi contemporanei hanno dipinto oltre 50 anni orsono, vedendone così differenze ed evoluzioni. Saranno anche disponibili delle cartoline con annullo filatelico che è stato coniato il 20 maggio 2004 in occasione del centenario della nascita del Pittore. L’esposizione sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,30 , il sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30.