Domodossola diventa sempre più "cardioprotetta" VIDEO e FOTO

Domodossola è sempre più citta "cardioprotetta" grazie ai Dae, i Defibrillatori automatici esterni, posizionati da Pediacoop in collaborazione con “Gli amici del cuore” in tutta la città. Ieri nell'ambito del Giugno Insieme sono state effettuate le dimostrazioni sull'utilizzo dei defibrillatori che i cittadini possono trovare nei punti strategici del territorio comunale. Sono semplici da utilizzare, e possono salvare vite umane in caso di necessità.



Piazza Rovereto ha poi ospitato il concerto del Civico Corpo Musicale che ha regalato, con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo, quasi due ore di musica spaziando dal pop alle colonne sonore dei film.



Oggi protagonista a Giugno Insieme sarà lo sport con i suoi campioni, piccoli e grandi talenti. Sarà celebrato soprattutto il valore dello Sport, aiuto prezioso per la salute e la formazione. Si cenerà sotto il tendone, e poi la serata proseguirà con la musica dei “Pentagrami” che festeggiano quest'anno i vent'anni di attività. Il repertorio è ampio e variegato: dai brani scritti per raccontare il territorio e le sue storie, alle cover dei più grandi cantautori italiani.