Cst Vco e Novara: tutti i bandi pubblicati a giugno

Il Centro Servizi per il Territorio Vco e Novara ricorda che anche per il mese di aprile sono aperti numerosi bandi, relativi a diverse aree tematiche. Dal territorio all’ambiente, dai giovani alle associazioni, sono molte le possibilità offerte da Cst: di seguito l’elenco dei bandi, con relative date di scadenza. In allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Bando automezzi, per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente al fine di potenziare i servizi alla comunità, le attività sportive dilettantistiche, educative, di aggregazione dei giovani e delle famiglie del Verbano Cusio Ossola. Scadenza il 1° luglio.

Bando for funding, per promuovere una particolare modalità di collaborazione tra la Fondazione di Comunità e le organizzazioni senza finalità di lucro del territorio. L’obiettivo è individuare iniziative di valore e che meglio si prestino allo sviluppo di campagne di raccolta fondi diffusa tramite piattaforma digitale. Senza scadenza.

Bando sociale formazione, per sostenere progetti di interesse generale nel settore dell’assistenza sociale, dell’istruzione e della formazione. Scadenza il 24 ottobre.

Bando Brusoni, a sostegno della formazione specialistica di giovani musicisti, che dimostrino particolari capacità, merito e aspirazioni. Scadenza il 14 luglio.

Bando piccoli progetti, per sostenere organizzazioni non profit di piccole dimensioni e comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti per la realizzazione di progetti di interesse generale. Doppia scadenza il 1° luglio e il 24 ottobre.