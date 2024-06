A Pallanzeno fine settimana con la patronale di San Pietro

A Pallanzeno questo fine settimana, da giovedì 27 a domenica 30 giugno, si festeggia San Pietro: la festa patronale, come da tradizione, oltre ai momenti liturgici, vedrà un ricco calendario di eventi collaterali. La festa religiosa avrà luogo sia sabato, con la Messa solenne e la benedizione dei bambini alle ore 17, sia domenica con la Messa alle ore 20 e la processione con la statua di San Pietro e la benedizione finale.

Da giovedì 27 invece inizieranno i festeggiamenti laici: alle 18 la distribuzione di trippa, alle 19 appuntamento con la zumba, alle 20 apertura del banco di beneficenza e dalle 21 musica a 360 gradi con l'animazione "Party music" d Kaura e Francesco. Venerdì 28 alle 17.30 dimostrazione di judo con la scuola judo Pallanzeno, alle 19 apertura della mostra di pittura realizzata dagli Amici del colore, alle 21.30 la serata proseguirà con il dj Vincenzo di Radio Studio 92.

Area cocktail e bar attivi fino al termine. Sabato 29 alle 15.30 appuntamento per i più piccoli con "Just dance", giochi e Nutella party. Alle 21 serata danzante con "Andrea e gli Arcangeli group". Domenica 20 giugno alle 21 serata danzante con il "Cinque per cento". Chiusura del banco di beneficenza ed estrazione della lotteria. Durante tutte le serate sarà attivo il servizio bar e cucina con specialità alla griglia, panini e salamelle.