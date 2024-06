Crevoladossola celebra i patroni SS. Pietro e Paolo

Dal 28 al 30 giugno Crevoladossola festeggia i patroni SS. Pietro e Paolo. Il programma ha inizio venerdì 28 giugno allo spazio ricreativo, dove viene organizzata la “Festa giovani”.

Le celebrazioni religiose prendono invece il via sabato 29 giugno alle 20.30 con il ritrovo in via dei Silva; alle 20.50 la partenza della processione verso la chiesa parrocchiale, dove alle 21.00 viene celebrata la messa. Alle 21.45 la processione intorno alla chiesa con lo stendardo dei Santi Pietro e Paolo e la benedizione delle frazioni di Crevoladossola, impartita dai quattro angoli della chiesa. Alle 22.00 un momento conviviale sul sagrato. Le celebrazioni sono accompagnate dalle corali parrocchiali, Musica di Oira e dal Corpo Musicale di Crevoladossola.

Domenica 30 giugno la festa delle famiglie: alle 10.30 la messa con la celebrazione degli anniversari di matrimonio.

Sempre la domenica, dalle 20.30, una serata culturale presso la chiesa parrocchiale, con il concerto del duo composto da Susanne Hahn e Marco Rainelli. Il concerto sarà intervallato dalla proiezione del filmato “Quel rintocco di campane a San Giovanni” di Mirko Zanola.