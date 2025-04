Frana a San Giovanni, danneggiata una linea elettrica

Nel pomeriggio di oggi, una frana si è verificata nel territorio comunale di Varzo, tra Crevoladossola e il centro divedrino. Lo smottamento è avvenuto sul versante opposto alla strada statale, in un'area separata dal torrente Diveria, ed è stato originato da una cava dismessa.

Pur non coinvolgendo direttamente la viabilità, la frana ha causato il danneggiamento di una linea elettrica, provocando un’interruzione temporanea della corrente nella frazione di San Giovanni. I tecnici sono intervenuti rapidamente per ripristinare il servizio, che dovrebbe tornare regolare già in serata. Sul posto anche il sindaco di Crevola Giorgio Ferroni.