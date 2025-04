Controlli a Pasqua: 10 denunce, 9 patenti ritirate. In Ossola un automobilista guidava con un tasso 5 volte oltre il limite

Nel corso delle festività pasquali appena terminate i carabinieri del Comando Provinciale, hanno potenziato l’attività di controllo rivolta a prevenire e reprimere la commissione dei reati in generale e, in particolare, a contrastare i fenomeni di abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra gli automobilisti. Il bilancio è di 10 persone denunciate a piede libero, 9 patenti ritirate e 2 persone segnalate per uso di stupefacenti.

Nove sono state le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza ed una per rifiuto di sottoporsi al test sull’uso di stupefacenti alla guida. Due automobilisti, trovati in possesso di stupefacenti, cocaina in un caso ed eroina nell’altro, hanno rifiutato di sottoporsi al test per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Come previsto dal codice della strada, entrambi sono stati denunciati a piede libero, con ritiro della patente di guida e segnalazione alla locale Prefettura. In Ossola un uomo è stato sanzionato per la seconda volta nel giro di pochi giorni, perché trovato a pedalare in bicicletta con un tasso alcolico di molto superiore al massimo consentito. Tra i tassi alcolici più elevati spicca quello di un automobilista fermato in Ossola che, mostrando più che evidenti sintomi di abuso di alcool, è stato sottoposto a test con etilometro, facendo registrare un tasso di 2,6 g/l, oltre 5 volte il massimo consentito, che gli è costato la denuncia a piede libero e il ritiro immediato della patente di guida. Altri guidatori sono stati fermati con tassi alcolici compresi tra 1,26 e 1,64 g/l.