Giovane di 19 anni investita nel parcheggio del Trocadero

Una diciannovenne è stata investita nelle scorse ore nel parcheggio della discoteca Trocadero di Domodossola. E' successo dopo la chiusura del locale. La giovane è stata soccorso dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso, codice di massima gravità, al Dea del San Biagio.

Secondo le prime frammentarie informazioni sembra che l'auto che l'ha investita si sia poi data alla fuga, ma l'autista sarebbe poi stato intercettato dalle forze dell'ordine. Nell'impatto avrebbe colpito anche di striscio il fidanzato della diciannovenne che avrebbe riportato solo qualche escoriazione.

In una nota il 118 fa sapere che le condizioni della diciannovenne sono considetare gravi ma non è in pericolo di vita.