Paura in centro a Domodossola: uomo importuna una donna

Poco prima della mezzanotte di venerdì, nei pressi dell’incrocio tra via Rosmini e via Borgnis, un uomo sulla cinquantina avrebbe infastidito una donna in strada, assumendo atteggiamenti indecenti che hanno provocato sconcerto tra i presenti.

L’allarme è stato dato da un gruppo di giovani che si trovava nella via. Una delle ragazze ha raccontato in un post sui social: “Ci siamo imbattute in una donna che sembrava molto agitata. Ci ha detto che un uomo la stava seguendo e insultando, mentre si comportava in modo davvero inappropriato”.

Dopo aver avuto un primo contatto con la vittima, l’individuo si sarebbe spostato verso l’area parcheggio dietro al negozio Cavicchi, dove avrebbe continuato con atteggiamenti molesti e gesti osceni, rivolti anche verso il gruppo di testimoni. Poco dopo, si sarebbe diretto nel vicino vicolo che porta in via Galletti.

Le ragazze hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto con rapidità. L’uomo è stato rintracciato, ma al momento non sono stati diffusi dettagli sull’identità dell’uomo né su eventuali provvedimenti presi nei suoi confronti.

Certo è che la zona è coperta da numerose telecamere che potranno forse essere utili per capire che atteggiamenti possa aver avuto l'uomo e se ci sono state altre persone infastidite da atti osceni o altro.

Secondo quanto riferito dalle testimoni, si tratterebbe di una persona di corporatura esile, quasi calva, vestita con tuta grigia e maglietta bianca. Sembrava confuso e in evidente stato di alterazione: “Non sembrava per niente lucido”, ha commentato una delle presenti.

Sui social è circolato rapidamente un post di allerta, rilanciato da numerosi utenti con un messaggio rivolto soprattutto alle donne: “Ragazze, massima attenzione”.