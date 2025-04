Frana nella cava in disuso a Beura

Nella giornata di ieri, alle ore 22 circa, i Vigili del Fuoco del Comando del Vco, con squadre dalle sedi di Domodossola e Villadossola con due mezzi e dalla sede centrale con fotoelettrica per illuminare l'area, sono intervenuti per una frana in via alle Cave a Beura.

Alcuni residenti allarmati da un forte boato e rumori di pietre hanno chiamato i soccorsi. Il materiale roccioso, si è riversato all'interno di una cava senza interessare abitazioni civili ed è in continuo movimento. Nessuna persona è rimasta coinvolta.



I vigili del fuoco hanno lavorato per circa tre ore, verificato e messo in sicurezza l’area interessata. Le attività sono proseguite con la valutazione e il monitoraggio dello scenario. Sul posto presenti anche i Carabinieri di Crevoladossola, un rappresentante dell'amministrazione comunale e la protezione civile.

Questa mattina,alle ore 7.30 circa, i Vigili del Fuoco di Domodossola, hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’area interessata dalla frana in via alle Cave per ulteriori approfondimenti. Il materiale roccioso è in continuo movimento e lo scenario è in evoluzione anche per il perdurare delle piogge.

Non si riscontrano criticità per le abitazioni vicine e per la viabilità.

Sul posto presente anche un rappresentante dell'amministrazione comunale.