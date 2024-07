''Gestiremo Casa Letizia sino a fine anno, poi si vedrà....''

Voci rassicuranti arrivano sul futuro delle strutture gestite dai frati cappuccini, frati che da giugno del prossimo anno non saranno più alla Cappuccina, il rione domese sorto proprio grazie a loro.

Sia il parroco di Domodossola che il ministro provinciale dei frati rassicurano che tutto rimarrà come ora.

Tra le strutture realizzate e pienamente operative c’è Casa Letizia, che ha sempre ospitato migranti. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, Casa Letizia è stata adibita ad accogliere cittadini ucraini che hanno lasciato il loro Paese, tuttora devastato dalle le bombe russe. Un'accoglienza gestira dal Ciss Ossola.

‘’Nulla,non succederà nulla. Noi sino al 31 dicembre abbiamo l’accordo per gestire la struttura, una data fissata in accordo con noi’’ dice Giorgio Vanni, presidente del Ciss Ossola, che ha la disponibilità della casa per ospitare i profughi ucraini.