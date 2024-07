Giacomotti e Termignone i vincitori del Luse Avis Race a Domobianca365 FOTO

Si è corsa lunedì 8 luglio, in quel dell’Alpe Lusentino, la terza edizione del Luse Avis Race, trail di 8 Km organizzato dall’Atletica Avis Ossolana in collaborazione con “Domobianca 365”.

A raggiungere i 1080 metri del luogo di partenza, oltre a molti atleti della zona, anche tanti podisti da fuori provincia. Nutrito il parterre di atleti di valore. In campo maschile podio ad appannaggio di 3 giovani campioni della società Sport Project VCO. Il successo ha arriso al forte maserese Roberto Giacomotti che ha condotto sin dall’avvio la gara, staccando però solo nella salita del secondo giro il secondo arrivato Thomas Floriani, altro campione ossolano il quale, a sua volta, è giunto in solitaria lasciandosi alle spalle Thomas Geneselli, ottimo terzo con merito. Tra le donne dominio di Stefania Termignoni (Sport Project VCO), che già dalla prima salita ha fatto il vuoto risultando senza avversarie per quanto riguarda la testa della corsa. Seconda la bravissima domese Sara Locatelli (Runcard), che con scioltezza si è guadagnata il podio, precedendo una giovanissima atleta di grande valore, Alessia Pozzi (Team Youth Scarpa) giunta terza con breve distacco.

La manifestazione si configurava come seconda prova del circuito “AVIS CUP 2024”, dove saranno ben 22 i premiati e dove son previste 3 tipi di classifiche: “Piazzamenti”, “Presenze” e “Donatori AVIS”. Prossime gare del circuito saranno il “Trofeo del Donatore AVIS”, 29 luglio a Calice di Domodossola e il “Trail del Calvario” del 6 ottobre a Domodossola, le cui iscrizioni on line si apriranno dal 1° agosto. La serata ha avuto anche un aspetto benefico: il ricavato, insieme alle generose offerte dei partecipanti, sarà devoluto alla Pro Loco di Macugnaga, per alleviare i danni della recente alluvione. Le classifiche del Luse AVIS Race e del circuito “AVIS CUP 2024”, saranno presto disponibili sul sito www.traildelcalvario.com.