Virtus Villa, un mercato scoppiettante

La stagione 2024/25 è alle porte, e in casa Virtus Villa non vogliono farsi trovare impreparati. Dopo una stagione deludente, chiusa a metà classifica, quest’anno la società sta facendo di tutto per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Prima Categoria, puntando anche sull’entusiasmo per il ritorno allo stadio “Poscio” e per l’imminente ottantesimo compleanno del sodalizio, che cade a novembre 2025.

La parola al direttore sportivo dei biancoazzurri, Hernan D’Angelo, che sorride:

“La squadra è praticamente fatta, io ho quasi finito il mio lavoro: adesso tocca al mister e ai giocatori. Abbiamo fatto una campagna acquisti importante, puntiamo a un campionato di vertice”.

Anche la scorsa stagione era partita con buoni propositi, ma poi ci sono state parecchie difficoltà:

“E’ vero, ma l’anno scorso è stato un po’ particolare perché fino a metà giugno siamo stati impegnati nella seconda fase dei playoff, e quando abbiamo iniziato a cercare i giocatori molti si erano già accasati. In più avevamo cambiato allenatore a inizio luglio, quindi non c’era stata la possibilità di lavorare insieme al nuovo mister per costruire la squadra”.

Come è maturata la conferma di Giampaolo in panchina?

“Secondo me Manolo nel giro di pochi anni diventerà uno dei migliori allenatori della zona. Lui è ancora un po’ “giocatore”, e ha ancora poca esperienza come allenatore, ma crediamo molto nel nostro mister. In più quest’anno abbiamo avuto il tempo di confrontarci sul tema mercato, e di cercare i giocatori più adatti per la nostra squadra”.

Quali saranno le principali novità per il Villa edizione 2024/2025? “Innanzitutto rimane uno zoccolo duro di giocatori di sicuro affidamento, poi ritengo che la squadra si sia rinforzata in ogni reparto: in porta arriva Allioli, portiere di grande esperienza in categoria, proveniente dalla Cannobiese. In difesa abbiamo preso Ferraris dalla Crevolese, Saclusa dalla Varzese e il giovane Espa dal Baveno, a centrocampo Falcioni dal Crodo, e in attacco Ciocca dalla Varzese. Siamo poi in fase di trattativa avanzata con altri due giocatori della Cannobiese: il centrocampista Fabbri e l’attaccante Joel Gnonto. Se arrivassero anche loro avremmo praticamente chiuso il mercato, siamo molto ottimisti, contiamo di definire la situazione nei prossimi giorni”.



Di quale acquisto sei particolarmente soddisfatto?

“Sono tutti ottimi giocatori, sono contento di tutte queste operazioni. Tanti giocatori vogliono venire da noi perché sanno che c’è un ottimo ambiente, è come essere in famiglia, in più si lotta per le parti alte della classifica”.

Parlando di cessioni, se ne va il capitano dell’ultima stagione, Andrea Cotroneo: “Andrea probabilmente andrà a Cannobio, principalmente per motivi familiari e di lavoro. Tra gli altri, non saranno più con noi Bianchetti, che sta parlando con la Varzese, Alberti Violetti, Pavesi e Piana. Facciamo un grosso in bocca al lupo a tutti per il proseguo della loro carriera”.