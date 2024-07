I fumetti protagonisti in Vigezzo con la prima edizione di Malescomics

La Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, in sinergia con l’associazione “Creativecomics” e il disegnatore Daniele Statella, si prepara a ospitare Malescomics, la prima edizione di un evento che trasformerà il borgo in un vero e proprio "fumetto a cielo aperto". La manifestazione, in programma per l'11 agosto, promette di essere un punto di incontro imperdibile per appassionati, professionisti e curiosi del mondo del fumetto.

Un'intera giornata nella quale i visitatori potranno immergersi nel mondo comics, grazie ad una vasta gamma di attività ed esperienze uniche. Tra gli appuntamenti più attesi, la presenza di illustri autori del panorama fumettistico nazionale e internazionale come Stefania Caretta, inchiostratrice di Diabolik, Sergio Cabella, disegnatore di Topolino, Walter Trono, disegnatore di Dragonero e molti altri. Ci sarà inoltre l’occasione di incontrare alcuni illustratori e autori del panorama ossolano.

Oltre agli incontri con gli autori, Malescomics proporrà una serie di mostre tematiche, tra cui “Il mito di Barbie vista dai fumettisti", straordinaria esposizione che celebra l’iconica bambola attraverso le interpretazioni artistiche di vari fumettisti.

Il programma della giornata include l'esclusivo aperitivo Comics che unisce l'arte e il piacere del buon cibo a km0. Non mancheranno i momenti formativi, con il workshop "Impara a disegnare i personaggi Disney", e un’area rivolta ai piccoli dedicata ai mattoncini Lego.

L'evento vedrà anche una coloratissima gara di cosplay, aperta a tutti gli appassionati che vorranno sfoggiare i loro costumi migliori.

Malescomics rappresenta un'opportunità unica per immergersi nel magico universo dei fumetti, incontrare i propri autori preferiti, partecipare a laboratori esclusivi e trascorrere una giornata all'insegna della creatività e del divertimento.