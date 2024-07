Operaio cade nel vuoto precipitando dalla galleria Sotto Frua: è grave VIDEO

È grave l’uomo che nel tardo pomeriggio è caduto dalla volta della galleria Sotto Frua in Val Formazza, mentre era intento ad effettuare alcuni interventi. È successo poco prima delle 17.00. Grande manovra del pilota dell'eliambulanza che ha trovato un piccolo buco tra la linea ad alta tensione e il torrente per raggiungere l'uomo, 58enne, che è stato poi trasferito in ospedale con l’elicottero con gravi ferite da codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal.