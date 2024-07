Montescheno si prepara per la Val Brevettola Skyrace

Poco più di una settimana alla Val Brevettola Skyrace. Tutto è pronto a Montescheno per il tradizionale appuntamento estivo, che porterà i big della corsa in montagna sui sentieri antronesi. Ventun chilometri di corsa, 1800 metri di dislivello per una gara che coinvolge l’intero paese. Il tutto in ricordo di Davide e Manuel, i due giovanissimi strappati alla vita dal destino su quelle montagne che amavano.

Una giornata vissuta intensamente da Montescheno, una gara fatta crescere da un gruppo di ragazzi della valle che hanno confezionato anno dopo anno una manifestazione che oggi è un punto fermo delle gare in montagna. Il tutto diventato anche un film intitolato ‘’L’eco delle campane d’inverno’’, che racconta proprio Montescheno, la comunità che ha affrontato unita un momento estremamente difficile. Il tutto, attraverso la storia e il significato della Val Brevettola Skyrace, evento sportivo nato nel 2016 proprio in memoria di Davide e Manuel.

L'appuntamento è per domenica 28 luglio, partenza della gara alle 8,30