Una nuova settimana ricca di appuntamenti a Malesco, Finero e Zornasco

Si prospetta una nuova settimana densa di eventi: dal 22 al 28 luglio la Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco propone tanti appuntamenti per grandi e piccini.

Si inizia lunedì 22 luglio con l’inaugurazione della 24esima edizione del festival Malescorto. Ogni sera alle 21.00, fino al 26 luglio, al cinema comunale la proiezione dei numerosi cortometraggi in concorso, mentre sabato 27 luglio il gran finale con l’annuncio dei vincitori di quest’anno.

Martedì 23 luglio è invece il turno dei più piccoli con il laboratorio “Kandinskij Kids: un viaggio nell'arte astratta”. Doppio appuntamento all’ex ospedale Trabucchi di Malesco: il primo turno dalle 10.00 alle 12.00 e il secondo dalle 16.00 alle 18.00. il laboratorio si rivolge ai bambini dai 7 ai 12 anni, accompagnati dai genitori.

Mercoledì 24 luglio un nuovo appuntamento con “Camminando orientarsi”, un ciclo di lezioni con una guida escursionistica ambientale per imparare l’orientamento; il corso si rivolge a ragazzi dai 12 ai 17 anni. Sempre mercoledì a Zornasco una giornata di “canyoning” a cura dello Zornasco Team e delle guide alpine dell’Ossola. L’attività di torrentismo inizia alle 10.00 con il ritrovo in zona Camini. Nel pomeriggio, poi, una passeggiata per la frazione con merenda a base di runditt.

Giovedì 25 luglio una nuova serata di baby dance, a partire dalle 20.45 nella piazza del circolo Urtett di Zornasco. Nella stessa giornata, dalle 9.30, appuntamento con “Passeggiando si impara”, una passeggiata guidata per il centro storico di Malesco.

Venerdì 26 luglio “Una nuova trama per un vecchio telaio”, una prova pratica all’antico telaio conservato al mulino di Zornasco. La sera, dalle 21.00, il pianobar al Minibar di Finero, mentre alle 20.30 la tombolata nella piazza del circolo Urtett di Zornasco. Durante la giornata, invece, “Quattro passi con il Cai”, un’escursione di avvicinamento alla montagna per bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni, con partenza alle 9.30.

Sabato 27 luglio al circolo Urtett la festa della birra, a partire dalle 20.30, con la musica dal vivo del Teo Fili Trio.

Infine, domenica 28 luglio alla pineta Loana uno spettacolo per famiglie a cura di “Fantastic show”. Lo spettacolo, in programma alle 21.00, prevede la presenza di mascotte dei cartoni animati come Olaf, i Minions, Elsa e molti altri.