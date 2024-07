Gruppo Altair e Fulgor Basket giocano ancora di squadra

Gruppo Altair, attraverso i propri brand Domobianca365, InEnergy Gas&Power, Altair Progetto e la new entry San Domenico Ski, sarà top sponsor del Club del presidente Angelo Nigro, mostrando una volta in più fiducia nel progetto Fulgor Basket e nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

“Eccellenze del territorio, con questo file-rouge è iniziato, diversi anni fa, un percorso volto alla valorizzazione delle aziende della provincia, mostrando tutti gli aspetti positivi che il lavoro in sinergia genera. Gruppo Altair, attraverso i suoi investimenti e la sua lungimiranza, è un grande esempio anche per il nostro Club. A nome di tutta la società non posso che ringraziarli per aver ancora creduto in noi - le parole del presidente Angelo Nigro.

“La Serie B, il Settore Giovanile, la volontà di esserci per le famiglie del territorio: tutti questi aspetti necessitano le adeguate risorse, umane ed economiche, per poter davvero lavorare in maniera qualitativa e programmata. Gruppo Altair, attraverso i propri brand, contribuisce in maniera importante alla riuscita dei progetti Fulgor e per noi questo è un ulteriore stimolo a fare bene - dichiara il DG Carlo Alberto Padulazzi.

“Sono felice di questa partnership perché vedo e percepisco l’impegno e la qualità del lavoro di Fulgor Basket - il pensiero di Michele Marinello, Responsabile Sviluppo e Coordinamento Gruppo Altair. - Avevamo presentato la nostra partnership al Lusentino tre stagioni fa, da allora sia i nostri brand, sia Fulgor Basket, si sono evoluti molto, ma con un obiettivo comune: dare visibilità e generare valore al territorio. Continuiamo su questa strada, dandoci man forte, perché sono sicuro che con il tempo riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi”.

“È un piacere essere accanto ad una realtà dinamica come Fulgor Basket - la dichiarazione di Luca Cajelli, AD di InEnergy Gas&Power. La Serie B e il Settore Giovanile mi riportano alla memoria una istantanea che cattura un preciso momento: una immagine della partita del sabato sera a Gravellona Toce. Tante emozioni, tantissime famiglie e un grande senso d’appartenenza che ci accomuna in questo territorio. Sono orgoglioso che questo brand possa supportare i vostri progetti, ci vediamo presto al palazzetto!”

I brand di Gruppo Altair partner di Fulgor Basket:

Domobianca365 è nata grazie alla passione di alcuni imprenditori ossolani che nell’arco di poco meno di 50 anni hanno investito tempo e denaro con il comune obiettivo di dare alla città di Domodossola un proprio comprensorio sciistico. Nel corso del 2020, con il passaggio del testimone a Gruppo Altair, si è definita la volontà di sviluppare una completa offerta turistica, 365 giorni l’anno andando in tal modo a creare un “paradiso nel paradiso” a due passi dalla città.

Altair Progetto è società di primaria importanza nel settore funerario del Verbano Cusio Ossola

InEnergy Gas&Power è un fornitore di energia e gas green a famiglie e imprese operante in tutto il Nord Italia ma con un forte radicamento nel territorio del VCO. La mission aziendale è quella di perseguire nella ricerca di una offerta competitiva ma nel contempo attenta all'ambiente, che consideri le risorse naturali come nostre alleate, da rispettare, tutelare e curare.

Dall’estate del 2009 San Domenico Ski sta dando vita ad una rinascita a livello turistico e ricettivo all’omonima frazione del Comune di Varzo. Un progetto che ha l’obiettivo non solo di rilanciare la località, ma di implementare un nuovo modello di sviluppo montano basato sull’ecosostenibilità e sulla valorizzazione dell’elemento base e più importante: la natura. Il progetto è in pieno corso di realizzazione e anno dopo anno prende forma con tanti interventi sulla base di un piano di sviluppo coordinato e definito.