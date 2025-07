A Mergozzo oltre 400 nuotatori per la Traversata del Lago: vincono Guglielmi, Corsini e Chiarcos

Una vera festa dello sport e dell’acqua quella andata in scena ieri a Mergozzo, dove si è svolta la classica Traversata del Lago, organizzata con successo da Dimensione Sport. Oltre quattrocento atleti si sono sfidati nelle due distanze previste: 2.600 metri e 5.300 metri.

Nella distanza più corta, tra gli uomini, vittoria per Luca Guglielmi (Sportego), che ha chiuso in 35’03”, precedendo di soli 5 secondi Giuliano Ronchi e di 6 Marco Atti, al termine di una gara molto combattuta. In campo femminile, successo per Giulia Corsini (Phoenix ASD), che ha toccato per prima la riva in 40’50”. Secondo posto per Federica Ciocca, distanziata di appena 5 secondi, mentre Rosella Rogora ha completato il podio in 41’05”.Nella gara lunga, netta affermazione del favorito Riccardo Chiarcos (Team Nuoto Toscana Empoli), che ha dominato la prova chiudendo in 1h07’14”. Alle sue spalle Gabriele Nardo, staccato di 2 minuti, e E. Fanchi, terzo con un ritardo di 3 minuti. Il Trofeo alla memoria di Luca Dresti è stato assegnato, come da tradizione, al gruppo più numeroso nella 2.600 metri: il riconoscimento è andato ancora una volta allo Swimmer Inside, presente con ben 26 atleti. Il Trofeo alla memoria di Stefano Trentin, dedicato all’ultimo classificato della 5.300 metri, è stato assegnato ad Angelo Stroppa.

Premiati anche il più giovane partecipante, Gabriel Veletta (classe 2012, Nuoto Sport Locarno), e il più anziano, Carlo Molteni (classe 1947, Swimmer Inside), esempio di passione senza età.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto dal comitato organizzatore al Comune di Mergozzo e alla polizia Municipale di Mergozzo, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, alla Polisportiva Verbano, ai Vigili del Fuoco e ad Acqua Zero Sub, per il fondamentale supporto logistico e la sicurezza in acqua.