Morto l'escursionista tedesco precipitato sul Monte Leone

E' un alpinista tedesco di età compresa tra i 50 e i 60 anni l'escursionista precipitato questo pomeriggio sul versante italiano del Monte Leone. L'uomo era partito questa mattina dal Sempione, accompagnato da un amico, per scalare la montagna che segna il confine. Per ragioni ancora sconosciute, durante la discesa sarebbe caduto precipitando in un dirupo.

L'amico ha subito contattato i soccorsi svizzeri all'144 e un elicottero dell'Air Zermatt è intervenuto sul posto, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Poiché l'incidente è avvenuto in territorio italiano, le operazioni di recupero e identificazione sono state condotte dal 118, dal soccorso alpino e dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza.