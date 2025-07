Torna il Monterosa Est Himalayan Trail a Macugnaga

Sabato 2 agosto ritorna il Monterosa Est Himalayan Trail, evento di trail running con partenza e arrivo presso il Meht Village a Macugnaga. Si tratta di quattro gare che si disputano sotto la Est del Rosa con passaggi in territorio svizzero e nelle frazioni del paese walser della “Perla del Rosa”.

Venerdì 1 agosto, dalle ore 10 alle ore 20, verrà aperto il Meht Village e in Kongresshaus si terrà il briefing tecnico in inglese (alle 16) e in italiano (alle 17). Sabato 2 agosto, dopo l’apertura alle 4 del mattino del Meht Village, inizieranno le gare. Alle 5 del mattino è il turno della 58K, alle 7 della 39K, alle 9 della 21K e alle 10 della 13K e nel primo pomeriggio, a partire dalle 15, si terranno le premiazioni delle quattro gare che si sono disputate nella mattinata. Domenica 3, invece, è la giornata dedicata ai ragazzi con il Meht Mini Trail che inizierà alle 11 del mattino.Maggiori informazioni sul sito.