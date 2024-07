Alla stazione 'internazionale' di Domo, biglietteria chiusa per malattia

“Causa malattia improvvisa la biglietteria è chiusa”. E' il foglio appeso al vetro della biglietteria della stazione domese, comparso nel pomeriggio di martedì. “Ma come è possibile che una stazione internazionale non abbia nemmeno una biglietteria aperta?” si chiede un cittadino che ci ha segnalato il disservizio. "Certo un dipendente addetto alla biglietteria può assentarsi per malattia, ma come è possibile che non ci sia un sostituto a tenere aperto soprattutto durante l'estate con tutti i turisti che ci sono".

“Non passa giorno che non ci sia un problema” continua il nostro lettore. “Ascensore chiuso e fuori servizio ormai da anni, turisti abbandonati a loro stessi senza che nessuno dia indicazioni su dove andare a prendere i bus sostitutivi per raggiungere Arona, anziani con le valige, mamme con passeggini, viaggiatori disabili, che devono in qualche modo raggiungere l'uscita della stazione senza il benchè minimo supporto logistico” continua nella sua segnalazione. Senza contare le lamentele di diversi viaggiatori che lamentano la partenza dei bus sostitutivi senza aspettare i treni in arrivo così da creare disagi sulle eventuali coincidenze da prendere ad Arona.

Insomma una situazione poco edificante per una stazione che si fregia dell'internazionalità. E i disagi dei bus e della linea chiusa non sono certo in fase di risoluzione, anzi.