Si corre lunedì il trofeo del donatore Avis

E' in calendario per lunedì sera la sedicesima edizione del Trofeo del Donatore Avis, organizzato dall’Atletica Avis Ossolana. La camminata non competitiva di 6 km partirà dall’area feste di Gabi Valle di Calice (Domodossola) e si snoderà su sentieri, mulattiere e strade che collegano Calice con le pittoresche frazioni sopra Domodossola. Il ritrovo è fissato alle ore 19:00. Iscrizioni sul posto a € 5,00.

La corsa partirà alle ore 20:00, preceduta alle 19:30 da un mini giro gratuito per bambini. Sono previsti riconoscimenti ai primi arrivati, al gruppo più numeroso, alla prima avisina e al primo avisino che taglieranno il traguardo. Omaggi ai bambini che si iscriveranno al mini giro. Al traguardo ristoro finale per tutti gli atleti, piccoli e grandi.

Nel 2023 il successo arrise in campo femminile ad Alice Grandi della società Asd Caddese, mentre in campo maschile a Mauro Bernardini della società Sport Project VCO. Per chi vorrà, la serata potrà continuare con la musica del gruppo “Canoni Inversi”, l’ottima cucina e la celeberrima griglia della rinomata Festa Campestre del Donatore Avis, organizzata dall’Avis Ossolana, che quest’anno avrà luogo da sabato 27 a lunedì 29 Luglio, una tre giorni che ha come scopo quello di sensibilizzare alla donazione di sangue, un gesto semplice e sicuro, che ha un enorme valore solidale verso il prossimo.

Soprattutto in estate, dove le donazioni fisiologicamente diminuiscono, mentre di contro non calano coloro che necessitano di una trasfusione. La festa di quest’anno, inoltre, ha una valenza speciale, ricorrendo nel 2024 il 70° della fondazione dell’Avis Ossolana.Il Trofeo del Donatore Avis sarà anche la terza prova del circuito Avis Cup, che avrà il suo culmine col Trail del Calvario, previsto il 6 ottobre a Domodossola.

Le 3 classifiche del circuito (posizione, presenza e miglior donatore Avis) si prestano ancora ad essere rivoluzionate, partecipando al Trofeo del Donatore. Maggiori informazioni su tutta la manifestazione sui siti www.avisdomo.it e www.traildelcalvario.com