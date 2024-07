E' tornata potabile oggi l'acqua a Cosasca. E' stata revocata l'ordinanza emessa l'otto luglio, con l'obbligo della bollitura dell'acqua. L'amministrazione comunale ha revocato il provvedimento in seguito alla nota dell'Asl che ha comunicato che i valori sono rientrati nella norma.

Oltre che per la frazione di Cosasca anche per Melezzo sempre l'otto luglio c'era stato il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi alimentari. Per Melezzo la revoca dell'ordinanza era già arrivata l'undici luglio.