Musica d'estate torna con 'Venezia a lume di candela'

Continua la rassegna “Musica d’estate 2024” con il tradizionale concerto a lume di candela. Nel cortile dei Sodales all’interno del convento dei PP. Rosminiani al sacro Monte Calvario di Domodossola si terrà il terzo appuntamento con il concerto Venezia a lume di candela con un programma di musica da camera per contralto solo, flauto e archi di autori veneziani della prima metà del ‘700.

Domenica 4 agosto, alle 21.15, Candice Carmalt: contralto e Anselmo Quartagno al flauto, con i musicisti della Camerata Strumentale di S. Quirico, formata dai violinisti Matteo Carigi e Tania Camargo Guarneri, dal violista Marco Varisco, dalla violoncellista Annamaria Cristian, dal contrabbassista Roberto Mattei e dal clavicembalista Gian Luca Rovelli, sotto la direzione di Manfred Nesti, eseguiranno di Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741) la cantata RV 684 ”Cessate, omai cessate” per contralto, archi e basso continuo e il concerto in re minore per archi e continuo, RV 128, nr. 8 op. 30, di Alessandro Marcello (1673-1747) la cantata SF 127 “Fonti voi che al mio pianto” per contralto solo, archi e continuo, di Baldassarre Galuppi (1706-1785) il concerto in re maggiore IBG 47 per flauto, archi e e continuo, e di Johann Adolf Hasse (1699-1783) l’aria “Del vapor denso di Lete”, dall’opera “Senocrita”, per contralto solo, flauto, archi e e continuo. In caso di pioggia il concerto si terrà in Sala Bozzetti.

La rassegna “Musica d’estate 2024” è organizzata in collaborazione con l’Ente di gestione dei Sacri Monti, la Città di Villadossola, le Parrocchie di Calice, Beura e Villadossola, e con il contributo e il sostegno del Comune di Beura Cardezza, della Fondazione Comunitaria del VCO – Ente Filantropico e della Fondazione CRT.