Arriva Santa Maria Blues Night

Sabato 27 luglio, la piazza Risorgimento di Santa Maria Maggiore sarà invasa dalle note del blues. A partire dalle 20:30, la The Vigezz Blues Band, rinomata per la sua formazione spontanea e la passione per il genere, aprirà la serata con un’esibizione che rievoca le emozioni del suo ritorno sul palco dopo quasi trent'anni.

Alle 21, il palco sarà poi dominato dalla “Gnola Blues Band”, guidata da Maurizio Ghielmo, noto per essere stato il chitarrista di Davide Van De Sfroos. L'evento è organizzato con il supporto di esercenti locali, sponsor e la Pro Loco.