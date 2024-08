Al via il Locarno Film Festival

Prende il via oggi, mercoledì 7 agosto, il Locarno Film Festival, la più importante manifestazione cinema­tografica svizzera e tra le più rilevanti d’Europa: sino al 17 agosto si alterneranno ogni giorno le proiezioni dei numerosi film.

Quattro le sezioni: concorso internazionale, Concorso Cineasti del presente e i concorsi Pardi di domani (nazionale e internazionale). Momento clou giornaliero del Festival è sicuramente la proiezione serale di film nella splen­dida cornice di Piazza Grande che per l’occasione si trasforma nella “più bella sala cinematografica a cielo aperto”, ma sono numerose anche le proiezioni durante il giorno, ospitate in dodici sale della città.

Per dieci giorni a Locarno sfilano sul red carpet produttori, registi e attori di fama internazionale che giungono in città per presentare i loro film. Tanti anche i premi alla carriera che saranno consegnati, così come i film fuori concorso e la "Retrospettiva" che ripercorrerà la storia dei talenti che hanno fatto la fortuna della casa cinematografica Columbia Pictures. Per informazioni, programma, biglietti o abbonamenti, è possibile visitare il sito della manifestazione www.locarnofestival.ch.