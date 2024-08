89 km x 12 rifugi, l'impresa dei runners Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto, VIDEO

Di imprese assieme ne hanno fatte già diverse Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto. Tra le ultime il Mosso Vertical Mille in aprile, dove sono arrivati primi al traguardo. A maggio del 2023 erano arrivati primi ex equo al Trail del Favè – 2° Memorial Mauro Berghi. E ora i due amici si lanciano in una nuova avventura, nella Traversata dei Rifugi Alpi Biellesi con un percorso di 89,4 km con un dislivello di 6.830 metri in positivo in un tempo che hanno calcolato dovrebbe essere 22 ore circa.

La partenza sarà venerdì 9 agosto alle 20 dal Rifugio Ponasca, per proseguire verso La Ciota (1230m), Coggiola, Novareia e Civetta. Sabato 10 a mezzanotte circa dovrebbero raggiungere il Bocchetto Luvera, quindi il Rifugio Monte Marca (1617m), Rifugio Piana del Ponte (1062m), Monte Bo, Colle Ronda, il Rifugio Rivetti (2150m), Lago Rizzale. Il percorso prevede poi il passaggio al Rifugio Alpino La Vecchia (1872m), Piedicavallo, il Rifugio Madonna della Neve (1480m), Colle Finestre, il Rifugio Rosazza (1830m), il Rifugio Coda (2280m), il Rifugio Mombarone (2312m), il Rifugio Alpe Cavanna (1472m), Bric Paglie, Rifugio Alpe Pianetti (1321m) per arrivare intorno alle 18 di sabato al Colle San Carlo a Graglia.