Svuota gli estintori del parcheggio di via Diaz sulle auto parcheggiate, identificato un minore

Un’articolata indagine della Polizia Locale ha permesso di individuare l’autore del danneggiamento e dell’imbrattamento di alcuni autoveicoli avvenuto lo scorso 17 luglio nell’area di parcheggio interrata di Via Diaz. Un minorenne (infra quattordicenne) ha svuotato uno degli estintori, direttamente sui veicoli parcheggiati nell’area pubblica.

L’autore, per la giovanissima età, non risulta tuttavia imputabile per i reati di danneggiamento (Art.635 c.p.) ed imbrattamento (Art.639 c.p.), eventualmente configurabili, qualora l’autore avesse già compiuto quattordici anni. I genitori rimangono tuttavia direttamente responsabili per il risarcimento dei danni, sia nei confronti dell’rnte pubblico che ha installato gli estintori che degli utenti privati, proprietari degli autoveicoli oggetto del danneggiamento.

L’identificazione dell’autore è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione di alcuni utenti del parcheggio che hanno informato tempestivamente il Corpo di Polizia Locale.