Saranno tolti i ponteggi all'oratorio di Barboniga

Saranno presto tolti i ponteggi che ostruiscono alcuni passaggi attorno all’oratorio della Beata Vergine di Barboniga. Dopo le proteste di alcuni residenti che lamentavano disagi, i ponteggi verranno tolti. La direzione dei lavori ha comunicato al comune di Montrescheno che l’intervento di sistemazione della copertura dell’oratorio è in via di ultimazione e che presto gli spazi attorno all’edificio saranno liberati. Come è noto i tempi di intervento si sono notevolmente prolungati: il termine dei lavori era previsto per settembre 2023.