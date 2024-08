Proseguono anche ad agosto gli eventi per i 120 anni di Carlo Bossone

Anche nel corso del mese di agosto prosegue l’attività del Comitato Fondazione Carlo Bossone per le celebrazioni e iniziative legate alla celebrazione del centoventesimo anniversario della nascita del pittore.

Per il mese di agosto l’Atelier Carlo Bossone si trasferisce da Domodossola a Santa Maria Maggiore. Il comitato ha allestito una mostra in via Rossetti Valentini, nei pressi della scuola di belle arti, che sarà visitabile dal 9 agosto al 1° settembre.

La settimana successiva, invece, a Vanzone con San Carlo, presso la Torre di Battiggio sarà inaugurata un'altra mostra, visitabile da venerdì 16 a domenica 25 agosto.

Nel primo fine settimana di settembre, sabato 7 e domenica 8, Domobianca365 ospita il concorso di pittura “en plein air” con finalità di promozione della pittura impressionista e paesaggistica dello stile bossoniano, aperta a tutti i pittori che si cimentano in questo stile con tecnica ad olio e acquerello.

Il 10 settembre, invece, l’Atelier Carlo Bossone aprirà la nuova sede a Domodossola, sempre in Corso Moneta ma al civico 4, dove saranno esposti tutti i quadri che parteciperanno al concorso di pittura.