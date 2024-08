Coltellate in casa, tentato omicidio in Canton Ticino

Sangue in Canton Ticino. E' successo ieri mattina, poco prima delle 7, in un appartamento di via Bellinzona a Vacallo. Qui si è verificata una lite che ha visto il coinvolgimento di due persone. Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, nel corso dell'alterco un 38enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto ha riportato ferite da arma da taglio al collo e alla schiena, non tali da metterne in pericolo la vita, che hanno reso necessario il suo trasporto all'ospedale.

Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM). Al vaglio la posizione di una 41enne cittadina svizzera residente nella regione, che dopo i fatti si è calata dal secondo piano dello stabile riportando serie ferite ed è pure stata trasportata in ambulanza all'ospedale.

Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio (subordinatamente esposizione a pericolo della vita altrui) e lesioni gravi (subordinatamente lesioni semplici). L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.