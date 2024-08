In 500 a Mergozzo per la traversata: trionfo di Chiarcos e Bonanomi nelle gare lunghe

In 500 ieri a Mergozzo per la Traversata organizzata da Dimensione Sport. Due le distanze, da 2300 metri e da 5300. Nella gara lunga, al maschile, successo del favoritissimo Riccardo Chiarcos. Il portacolori del Team Nuoto Toscana Empoli ha chiuso la sua fatica in 1h07'35'' ed ha preceduto Thomas Signini e Diego Fedeli della Canottieri Bissolati. Ai piedi del podio si sono piazzati Daniele Savia della Swimmer Inside e Giorgio Bellin del Legnano Nuoto.

Tra le donne trionfo per l'atleta della Tecri Svetlana Bonanomi in 1h17'36'': dietro di lei Lara Gherardini tesserata per il Team Nuoto Toscana Empoli ma cusiana doc ed Ann Jane Hoag. Quarto posto per Deborah Persico e quinto per Daniele Sabatini, rispettivamente della Padana e dell'Insubrika. Nel giro breve il successo è stato di Manuele Muletti del Soncino Sporting Club in 35'25'': staccato di una trentina di secondi Giovanni Brazzale del Natatio Master Team e poi Pietro Bellotti della Tecri.

Quarto Marco Atti del Games Sport, quinto Luca Guglielmi. In campo femminile medaglia d'oro per Annika Dal Soglio della Nuotatori Milanesi che ha chiuso in 41'51'': precedute di un soffio Rosella Rogora dell'Acqua1Village e Federica Ciocca del Games Sport. Quarta Giulia Corsini di Phoenix, quinta Julia Scardova del Pratogrande.

Il trofeo alla memoria Luca Dresti per il gruppo più numeroso è andato alla società Swimmer Inside, mentre il più giovane in acqua è stato il dodicenne Gabriel Valetta. Il più anziano è stato Leo Callone del 1945 mentre il premio speciale per la tenacia è stato assegnato a Sara Menardo