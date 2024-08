Domobianca365, una giornata all'insegna dell'enogastronomia con Lusenvino

Un nuovo evento è in programma per domenica 18 agosto a Domobianca365, la stazione turistica di Domodossola. Si tratta di “Lusenvino”, una passeggiata enogastronomica nel bosco di Foppiano alla scopeta dei migliori prodotti del territorio: dal famoso vino Prunent della Val d’Ossola alla polenta di Beura, passando per il Bettelmatt, formaggi e salumi nostrani, fino ai Runditt vigezzini.

Il percorso è raggiungibile in 20 minuti a piedi dal parcheggio di Domobianca e si snoda tra i sentieri per un totale di dieci tappe.

I partecipanti possono acquistare la propria tessera, con annesso bicchiere, alla biglietteria, al costo di 25 euro. La vendita ha inizio alle 10.00, mentre la manifestazione alle 11.00. alle 17.30 al Lusebar un’esperienza della pigiatura dell’uva a piedi nudi; alle 18.00 un concerto live con i Pentagrami e, a seguire, una risottata che conclude la giornata.