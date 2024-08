Letture e laboratori per bambini sui lupi a Malesco. Il sindaco Barbazza: “Un affronto”

“Un affronto, una mancanza di rispetto”. Non usa mezzi termini Enrico Barbazza, sindaco di Malesco, per commentare un evento organizzato da Parco Valgrande nel suo Comune.

'Lupinella, la vita di una lupa nei boschi alpini' doveva essere un laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni organizzato al museo della Pietra ollare oggi e il prossimo martedì 27. Doveva, perchè l'evento è stato annullato. “E' grave utilizzare i loghi del Comune e dell'Ecomuseo, senza farne richiesta, così come è grave pensare di organizzare un evento del genere nel nostro comune cercando di far passare il lupo come un animale buono, un animale dolce e docile adatto ai bimbi” spiega Barbazza, che appena ricevuta la locandina lunedì in tarda serata ne ha chiesto conto al presidente del Parco Luigi Spadone.



Il primo cittadino di Malesco, è inutile ricordarlo, è forse il sindaco che più si batte da anni per la questione lupo in difesa degli allevatori. Dice: “Organizzare un evento del genere in un periodo in cui quotidianamente i nostri allevatori faticano negli alpeggi a proteggere i propri capi di bestiame, è una mancanza di rispetto, quasi un affronto. Penso che qualche dipendente all'insaputa di presidente e direttore del Parco, abbia pensato di sminuire la questione mettendo in cattiva luce il nostro Comune da sempre in prima linea nel difendere gli interessi degli allevatori, ma anche a protezione della gente che va in montagna e non deve rischiare la propria incolumità”.