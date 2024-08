Domobianca a sostegno del Centro Aiuti per l'Etiopia

Domobianca a fianco dell'Etiopia: venerdì 30 agosto si svolgerà infatti un evento benefico a sostegno dell'associazione Centro Aiuti per l'Etiopia. Alle 17 è prevista la presentazione dell'associazione e del progetto "Emergenza fame" per la distribuzione di generi alimentari in Etiopia.

Seguirà la cerimonia del caffè e la cena benefica etiope con il piatto unico "beyaynetu". In alternativa si potrà cenare con maialino e contorni. Il costo della cena è di 20 euro bevande escluse. Sarà presente anche uno stand con prodotti artigianali etiopi. Chiuderà l'evento il concerto gratuito di Raphael Gualazzi. Info e Prenotazioni +39 0324 44652 info@domobianca.it.