Stop ai laboratori sui lupi, Cigala Fulgosi: "Non strumentalizzare le favole per bambini"

“Leggo con stupore della cancellazione di due laboratori per bambini a Malesco organizzati dal Parco Valgrande perché relativi alla lettura di favole aventi come protagonisti i lupi. Favole che veicolerebbero un'immagine bonaria di questi animali ai più piccoli e di cui pertanto bisognerebbe vergognarsi”. Così Filippo Cigala Fulgosi, sindaco di Ornavasso, in una nota riguardante la notizia dell’annullamento di alcuni laboratori da parte del sindaco di Malesco Enrico Barbazza, da sempre in prima linea per la lotta alla predazione.

“A riguardo - sottolinea Cigala Fulgosi - posto che ritengo altamente istruttivo la lettura di qualunque testo analogo e che seguendo il ragionamento proposto bisognerebbe bandire il Re Leone, l'Orso Yoghi, la Pantera Bagheera e l'Orso Baloo del Libro della Giungla, il facocero Pumbaa, lo squalo Bruto di Alla Ricerca di Nemo e tanti altri comprese molte favole di Esopo, Fedro o di La Fontaine, ho richiesto al presidente del Parco Valgrande di ospitare prossimamente nel mio comune i laboratori cancellati perché un conto è affrontare un problema serio come quello della presenza dei lupi, un altro è quello di strumentalizzare ingiustamente delle favole per bambini. A scanso di ulteriori polemiche chiederò in ogni caso che venga data lettura anche di Cappuccetto Rosso.....”.