"Rapsodia 2024": la rassegna musicale prosegue con Domino Brass

È in programma per venerdì 23 agosto il nuovo appuntamento con “Rapsodia 2024”, il festival musicale del Vco organizzata dall’associazione culturale Faurè. Il concerto ha inizio alle 21.00 e si tiene nella chiesa di Sant’Antonio Abate di Antrogna, a Calasca Castiglione. Protagonista Domino Brass, decimino di ottoni con percussioni.

L’ensemble è formato da Damiano Bodi (direttore), Damiano Morellini, Edi Zuliani, Antonio Manti, Chie Yasui (trombee), Valerio Manfredi (corno), Marco Anastasio, Alessio Novaria, Luca Cecchi, Alberto Introini (tromboni), Alessandro Grigolon (basso tuba) e Davide Merlino (percussioni).

Il decimino di ottoni Domino Brass è nato nel 2003, grazie all’impegno ed alla volontà di dieci strumentisti che, accomunati dalla passione per la musica da camera, hanno formato questo complesso con lo scopo di far conoscere tutte le potenzialità e le risorse espressive presenti in un’ampia formazione di ottoni. Il gruppo si è ben presto ampliato grazie all’aggiunta di un percussionista, a sottolineare l’intensità delle melodie interpretate.

Il repertorio spazia dal Barocco alla musica contemporanea, sia in versione originale, sia con trascrizioni ed arrangiamenti di esponenti del mondo jazzistico internazionale, soprattutto inglesi ed americani, specializzati in questo settore.

I componenti del Domino Brass hanno maturato esperienze diverse in campo sinfonico, in orchestre di fiati, big band e gruppi da camera. Hanno seguito corsi di perfezionamento presso varie istituzioni ed in diverse località con docenti di fama internazionale.