Alla Sgamelàa con il pettorale personalizzato con il tuo nome? Si può!

Quest'anno, la Sgamelàa offre ai partecipanti un'esperienza ancora più memorabile. Gli organizzatori hanno lanciato un'iniziativa speciale: chi si iscrive entro giovedì 22 agosto potrà correre con un pettorale personalizzato con il proprio nome e cognome.

Questo pettorale non solo accompagnerà i corridori lungo il percorso, ma rimarrà come un prezioso ricordo della partecipazione a questa storica manifestazione. I partecipanti potranno ritirare il loro pettorale personalizzato prima della gara, aggiungendo un tocco personale alla loro esperienza. Le iscrizioni sono attualmente aperte sia online, attraverso il sito ufficiale www.sgamelaa.it, sia presso i punti convenzionati in valle.