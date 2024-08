Rinviata a settembre la ripresa dei lavori di manutenzione sulla SS337 della Valle Vigezzo

Sta per iniziare un periodo di importanti interventi strutturali sulla strada statale 337 della Valle Vigezzo, sulla quale sono previsti diversi lavori in particolare sul tratto compreso tra Re e Ribellasca.

“Vanno terminati gli interventi di messa in sicurezza dei versanti, di cui si occupa Anas con le imprese incaricate – spiega il sindaco Massimo Patritti -. Si è però reso necessario rimandare l’inizio dei lavori: al momento, infatti, la strada della Cannobina è ancora chiusa, e non è quindi possibile emettere ulteriori ordinanze di chiusura. Prevediamo di iniziare a metà settembre. Le modifiche alla viabilità dovrebbero durare circa un mese, con la chiusura della strada a fasce orarie”.

Contemporaneamente, saranno effettuati anche interventi di asfaltatura, sempre tra Re e Ribellasca. Il primo cittadino ha chiesto ad Anas e alla ditta incaricata di condensare, per quanto possibile, i lavori nelle fasce orarie in cui la strada sarà già chiusa, in modo da limitare il più possibile i disagi per gli automobilisti, in particolare per i frontalieri.

“Sono previsti – aggiunge il sindaco – anche altri lavori sulla SS 337, come importanti interventi nelle gallerie. Il progetto esecutivo è pronto ed è già stato approvato. Siamo in attesa della gara d’appalto, che purtroppo è una procedura lunga. Se non ci saranno intoppi, l’obiettivo è quello di iniziare i lavori nel corso del 2025”.