Alberto Bertoli a La Fabbrica per celebrare i vent'anni dell'associazione Parkinsoniani Vco VIDEO

Era il 6 giugno 2005 quando fu fondata, nella provincia del Vco, l’associazione Parkinsoniani. Oggi, nel 2025, celebra vent’anni di attività a sostegno dei malati di Parkinson di tutta la provincia, a cui offre quotidianamente servizi dedicati in particolare all’attività motoria (ma non solo). Per festeggiare questo importante traguardo, l’associazione organizza un evento speciale: venerdì 30 maggio alle 21.00 al teatro La Fabbrica di Villadossola va in scena “Due voci intorno al fuoco”, un concerto del cantautore Alberto Bertoli.

La serata vede dunque protagonista il cantautore in un dialogo virtuale con il padre, Pierangelo Bertoli. Il repertorio spazia dai più grandi successi di quest’ultimo, tra cui l’indimenticabile “A muso duro”, fino ai brani che hanno segnato l’inizio delle carriere di padre e figlio.

La scelta di Alberto Bertoli non è stata casuale: proprio “A muso duro”, il brano più noto del padre Pierangelo, “è stato per lungo tempo la colonna sonora dell’associazione, in particolare di alcuni video che abbiamo realizzato – spiega Silvano De Regibus, segretario di Parkinsoniani Vco – e ne abbiamo fatto una sorta di inno, per spronare i nostri soci ad affrontare la vita a muso duro”. Un grande supporto per l’organizzazione della serata arriva da Mario De Vito, volontario dell’associazione.

La serata sarà anche l’occasione per presentare il nuovo logo dell’associazione, che sarà realizzato dagli studenti dell’istituto Ferrini-Franzosini di Verbania. Nei prossimi giorni sarà selezionato il vincitore tra i ragazzi che hanno partecipato al concorso indetto dall’associazione stessa, che sarà annunciato proprio la sera del 30 maggio.

L’evento avrà uno scopo benefico: l’intero ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Parkinsoniani per sostenere le sue attività e i servizi offerti ai malati di Parkinson del Vco e alle loro famiglie. “Abbiamo deciso di proporre un costo di 15 euro per il biglietto, in modo da permettere a tutti di poter partecipare, in un mondo in cui i biglietti per i concerti hanno ormai raggiunto costi proibitivi - spiega ancora De Regibus -. Con un piccolo contributo sarà possibile sostenere le nostre attività”.

I biglietti sono già disponibili in prevendita: per acquistarli è possibile contattare i referenti dell’associazione ai numeri 338 8063808 (Mario), 334 6884908 (Silvano) oppure 329 8791253 (Tiziana).