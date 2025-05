“Coccole e filastrocche”: letture e sorrisi per i più piccoli in biblioteca

Sabato prossimo, 17 maggio 2025, alle ore 10.30 in biblioteca ci si ritroverà per un nuovo appuntamento di Coccole e filastrocche, le letture interattive per neo mamme e bebè, da 0 a 36 mesi.

Nella colorata sala ragazzi, i nostri giovanissimi futuri lettori, insieme ai loro genitori, potranno accomodarsi per passare un’ora di divertimento in compagnia, tra canti, filastrocche e tanti libri pieni di storie, perché non è mai troppo presto per iniziare a coltivare la propria fantasia.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia.

Per questioni organizzative e per dedicare a tutti i partecipanti la giusta attenzione, vi ricordiamo di prenotare telefonando al numero 0324/242232, oppure scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.