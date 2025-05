Premosello celebra enti e associazioni con tre giorni di festa

Gli enti associati di Premosello organizzano dal 16 al 18 maggio la festa degli enti. Una tre giorni di ritrovo per tutti coloro che collaborano in enti e associazioni nel paese che si estende anche a tutta la cittadinanza.

La manifestazione si terrà nell'area attrezzata della Pro Loco a Premosello. Il 16 maggio alle 18.00 è prevista l'apertura del punto di ritrovo, alle 21.30 dance party con “Yabadubadu band” e a seguire dj set con Bunny. Il 17 maggio ore 18.00 apertura della festa alle 20.30 ballo liscio e balli di gruppo con l'orchestra Lando Landi. Alle 23.00 dance party con 4dance band.

Il 18 maggio alle 12.00 apertura festa. Dalle 14.00 alle 16.00 ci saranno le prove per bambini e ragazzi per il gioco il palo della cuccagna. Dalle 17.00 alle 19.00 ci sarà invece la gara a squadre con massimo 5 componenti. Per informazioni chiamare il 349-3572617. Alle 21.00 dance party con “Escape Band”. La festa si svolgerà anche in caso di pioggia.