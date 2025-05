Crevola art Trekking, alla scoperta del sentiero Scezza Prasca

Le esposizioni a cielo aperto di "Crevola Art Trekking” torneranno a creare un percorso espositivo su uno dei sentieri più belli siti nel territorio del comune di Crevoladossola, lo "Scezza/Prasca" che dalla frazione Scezza conduce, in un giro ad anello di 9.5 km e dislivello di 740 metri, sino a Prasca e poi nuovamente a Scezza.

Domenica 25 maggio dalle 9.00 alle 18.00 le opere di stimati autori saranno collocate lungo questo percorso, per regalare un'esperienza all'aria aperta che unisce natura, arte e anche musica. Perché alle 11.30 ai 1350 metri della località Prasca si svolgerà il concerto di "Musica in quota" dei "Les Moirettes" con l'intervento acrobatico del FourHands Circus.

Le opere esposte in occasione di Ossola art Trekking saranno giudicate da un'apposita commissione e tre saranno premiate il 7 giugno presso l'Ossola Outdoor Center. Tutte saranno esposte per un mese nella galleria del centro commerciale. Quindici gli artisti in concorso che esporranno le loro opere, a cui si aggiungono altri artisti fuori concorso.

Sarà possibile partecipare al trekking in gruppo: alle 8.30 infatti è prevista la partenza dalla struttura alpini di Crevoladossola a Scezza.