Dal 29 agosto al 1° settembre il comune di Druogno celebra la festa della Madonna delle Grazie.

La festa di apre giovedì 29 agosto alle 20.30 con la messa; a seguire, dalle 21.00, il concerto della banda musicale di Druogno.

Venerdì 30 agosto dalle 16.00 alle 18.00 le confessioni, mentre alle 19.00 “Pizza in piazza!”. Alle 20.30 la santa messa, seguita da una tombolata e una serata musicale dedicata ai giovani con Dario.

Sabato 31 agosto alle 12.00 il pranzo in piazza con polenta e prodotti tipici. Alle 18.00 la messa prefestiva, mentre dalle 19.00 cena con trippa e “Pizza in piazza!”. Alle 20.30 il rosario e alle 21.00 lo spettacolo pirotecnico, seguito da una serata danzante con Luciana.

Domenica 1° settembre alle 11.00 la messa solenne con presentazione delle offerte. Alle 12.00 il pranzo con polenta e prodotti tipici, mentre alle 15.00 il canto dei vespri e la processione per le vie del paese. A seguire l’incanto delle offerte e l’apertura del punto ristoro per la merenda. Alle 18.00 la santa messa vespertina. Infine, lunedì 2 settembre alle 20.30 la messa per i defunti.