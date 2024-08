Nuovo funzionario alla questura del Vco: é il commissario Federica Cola

La questura del Verbano Cusio Ossola, da oggi, ha un nuovo funzionario. Il Commissario dittoressa Federica Cola originaria di Parma, laureata in Giurisprudenza presso l’Università del capoluogo bolognese dove ha anche conseguito il diploma di specializzazione in “Professioni Legali”.

A partire dal mese di aprile 2023, il funzionario ha frequentato il 112° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma, all’esito del quale ha conseguito il Master in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” presso l’Università “La Sapienza” di Roma ed è stato assegnato, come prima nomina, alla questura del VCO dove espleterà per i prossimi sei mesi un periodo di tirocinio, per assumere successivamente la direzione di un ufficio.