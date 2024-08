Protestano i frontalieri per la situazione di disagio a Iselle FOTO

Mancheranno pure pochi giorni alla fine dei disagi per i viaggiatori della linea del Sempione ma intanto la situazione appare problematica soprattutto quando i frontalieri rientrano la sera dal lavoro in Vallese.

‘’E’ un macello’’ dicono alcuni di loro che ci hanno inviato le foto della situazione che ogni giorno trovano alla stazione ferroviaria di confine di Iselle di Trasquera.

‘’Non si capisce perché sia stata chiusa la porta che permetteva a diversi di noi di uscire dalla stazione: chiusa con una panchina e un catenaccio – dicono – : cosicché tutti veniamo incanalati in quella specie di budello di due metri creato con le barriere verdi. Una via obbligata dove ci si ammassa tutti, accalcati e con rischio che qualcuno si faccia male pericolo per noi’’ dicono lamentando anche il fatto che i treni che partono la sera da Briga per Iselle ‘’sono stracolmi. E senza contare i disagi dei bus che scendono o direttamente a Domodossola o altri che fanno soste lungo la strada anche se poi in queste fermate non scende nessuno’’.

L’interruzione della circolazione dei treni sulla tratta tra Iselle e Domodossola dovrebbe terminare il 31 agosto.

Poche settimana fa il sindaco di Trasquera, Geremia Magliocco, aveva voluto verificare la situazione che allora appariva meno problematica visto che molti frontalieri erano ancora in ferie.

Resta poi l’interruzione della linea del Sempione tra Domodossola e Milano: la fine dei lavori dovrebbe avvenire il 9 settembre.