Almeno 13mila pasti serviti alla Sagra della Patata

Una prima stima parla di 13mila pasti serviti nei cinque giorni della Sagra della Patata che, quest'anno, complice anche il bel tempo, ha visto il pienone tutte le sere. "Dopo lo scorso anno in cui ha piovuto quasi tutti i giorni, quest'anno siamo stati graziati - spiega Guido Tomà, organizzatore - Abbiamo avuto il tutto esaurito e a stima pensiamo di avere servito tra i 12 e i 13mila pasti".

Lo scorso anno purtroppo si erano verificati dei disordini a causa di alcuni avventori, ma quest'anno è filato tutto liscio: "Per questo devo ringraziare la questura di Verbania che ha garantito il presidio della manifestazione con un ingente impiego di personale e l'ausilio anche delle unità cinofile, e tutte le altre forze dell'ordine. Tutto è filato liscio ed è stata una bellissima festa per le famiglie e per i giovani che si sono divertiti in totale sicurezza".