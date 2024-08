Edizione da record per Sentieri e Pensieri: oltre 10mila presenze a Santa Maria Maggiore

Edizione da record per Sentieri e Pensieri. Sono state oltre 10mila le presenze dal 18 (anteprima il 17) al 25 agosto a Santa Maria Maggiore. Un risultato che è ancora più significativo se si pensa che la 12esima edizione ha avuto tre appuntamenti in meno rispetto all’edizione 2023.

Gran finale con una serata che ha visto salire sul palco Gino Cecchettin, in dialogo con Lorenzo Bologna, co-referente di Libera Piemonte. Gino Cecchettin ha raccontato del perché ha scelto di non stare in silenzio e invece di interrogarsi sugli esiti più efferati di una cultura patriarcale che ancora ci riguarda.

In “Cara Giulia” (Rizzoli), una lunga lettera scritta insieme a Marco Franzoso, Gino ripercorre la sua storia di padre, i giorni della gioia e quelli del dolore. Commuove e invita a "costruire un’alleanza tra i sessi, anziché consolidare la prevaricazione di uno sull’altro". Ha poi annunciato la fondazione che verrà presentata a novembre. Per saperne di più è già attivo il sito www.fondazionegiulia.org.